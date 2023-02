Ucraina: Zelensky, occorre lavoro per arrivare alla vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I perdenti non piacciono a nessuno, e se l'Ucraina vuole vincere, ci deve lavorare. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando ad una conferenza stampa. "Abbiamo lavorato per unire l'Europa, ci sono Paesi con status diverso, ci sono quelli neutrali. Abbiamo lavorato per cambiare questa neutralità in non neutralità prima della guerra", ha affermato il presidente. "Ci hanno lavorato anche le nostre Forze armate, perché le vittorie sul campo di battaglia danno fiducia, a nessuno piacciono i perdenti. Per quanto possa sembrare, è vero, tutti vogliono essere vincitori. Tutto qui. E dobbiamo lavorare duro sia nel Paese che all'estero, questa è l'unica possibilità di vincere", ha aggiunto Zelensky.(Kiu)