Tunisia: ministro Esteri incontra ambasciatore Usa, focus su sviluppo relazioni

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha incontrato il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti, Joey Hood, presso la sede del ministero. Lo ha riferito lo stesso ministero in una nota, in cui si legge che l’incontro, avvenuto ieri, è stato “un’occasione in cui le due parti hanno elogiato le storiche relazioni tra i due Paesi amici e hanno espresso il desiderio comune di svilupparle ulteriormente, in modo da favorire l’interesse dei due popoli”. Lo stesso giorno, l’ambasciatore Usa ha avuto un colloquio con la premier Najla Bouden, durante il quale ha manifestato la volontà di rafforzare la cooperazione economica con la Tunisia, incrementando in particolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e gli impegni condivisi nel settore delle energie rinnovabili e dell’economia sostenibile. Hood, inoltre, ha ribadito il sostegno di Washington a Tunisi nei negoziati con il Fondo monetario internazionale e negli sforzi per attuare le riforme necessarie per la ripresa economica. (segue) (Tut)