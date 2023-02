Tunisia: ministro Esteri incontra ambasciatore Usa, focus su sviluppo relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra dunque archiviato l’attrito provocato dal botta e risposta della scorsa settimana tra il portavoce della diplomazia statunitense Ned Price e il presidente della Tunisia Kais Saied. Price, infatti, aveva espresso preoccupazione per le notizie sugli arresti di personalità politiche, uomini d’affari e giornalisti da parte delle autorità tunisine, esprimendo il proprio sostegno alle aspirazioni del popolo tunisino a un “sistema giudiziario indipendente e trasparente, in grado di garantire le libertà a tutti”. Il rappresentante della diplomazia Usa aveva fatto riferimento, inoltre, a colloqui in corso con il governo di Tunisi per sostenere il rispetto dei diritti umani e della libertà di espressione. Gli aveva fatto eco l’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni unite, Volker Turk, che aveva manifestato la propria preoccupazione per “l’inasprimento della repressione ai danni di oppositori politici e rappresentanti della società civile” e per le misure adottate dalle autorità nei confronti della magistratura. (segue) (Tut)