Tunisia: ministro Esteri incontra ambasciatore Usa, focus su sviluppo relazioni (3)

- Immediata era stata la risposta di Tunisi, il cui ministro degli Esteri aveva respinto le dichiarazioni “frettolose, imprecise e false” di alcune “parti straniere”, motivando gli ultimi arresti in Tunisia come risposta alle minacce arrecate alla sicurezza nazionale. Ancor più dura era stata la replica del presidente Saied, secondo cui la Tunisia “non è sotto colonizzazione” ed è impegnata a far rispettare “i diritti della popolazione e la sovranità dello Stato”. “L’idea di libertà è stata interiorizzata da noi (tunisini)”, aveva aggiunto, “molto prima di loro (gli statunitensi)”, invitando Washington a rivolgere il proprio sguardo anzitutto ai propri affari interni. Un ulteriore inasprimento dei toni sembrava essere stato innescato dalle dichiarazioni rilasciate ieri dall’ambasciatore Usa al quotidiano tunisino “Assafir”. Hood, infatti, ha detto che, nonostante continui la cooperazione tra Tunisia e Stati Uniti nella lotta al terrorismo, gli aiuti militari statunitensi sono in calo, in attesa che Washington acquisisca maggiori dettagli sull’orientamento di Tunisi e sul suo percorso democratico futuro. (Tut)