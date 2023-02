Ucraina: Fontana, Italia ha compiuto fin dall'inizio proprio dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro Paese, nelle forme e nei modi concordati con gli alleati, ha compiuto fin dall’inizio il proprio dovere, non facendo mancare il necessario sostegno all’Ucraina. La presenza in quest’Aula di numerosi ambasciatori di Paesi europei in Italia, che saluto e ringrazio, è una testimonianza ulteriore di solidarietà al popolo ucraino". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo saluto introduttivo, nell’Aula di Montecitorio, in occasione dell’evento "Elegia per la pace", ad un anno dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. (Rin)