Ucraina: Scholz, tutto il mondo è grato agli ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania, l'Europa, “tutto il mondo” che si riconosce nel diritto internazionale è “grato” agli ucraini per la “lotta di difesa” condotta “con coraggio” contro l'invasione russa. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante le dichiarazioni che sta tenendo al termine del vertice straordinario del G7 in videocollegamento. Il capo del governo federale ha ribadito che la Russia può porre fine alla “guerra di Putin” contro l'ex repubblica sovietica, ritirando le proprie truppe dal Paese. Intanto, ha sottolineato Scholz “tutto il mondo soffre a causa dell'aggressione russa” contro l'Ucraina, che ha provocato un aumento generale dei prezzi su scala globale. In particolare, “sono i più poveri che soffrono di più”. Per il cancelliere, non si deve permettere che “l'assenza di scrupoli” e la modifica dei confini con la violenza si affermino. Scholz ha, infine, dichiarato che la Germania è “strettamente al fianco” dell'Ucraina e utilizzerà la propria influenza internazionale affinché l'appoggio al Paese aggredito dalla Russia rimanga “intatto”. (Geb)