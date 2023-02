Ucraina: direttore intelligence militare, la fine della guerra si avvicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina si avvicina alla fine. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde" il generale Kyrylo Budanov, a capo dell'intelligence militare ucraina (Gur). La fine del conflitto "è possibile solamente con la restaurazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina entro le sue frontiere internazionalmente riconosciute dal 1991. Ogni altra opzione non è accettabile per noi", ha affermato il generale. Dopo un anno di guerra "la Russia non ha più l'esercito che aveva all'inizio", ha dichiarato Budanov. "Noi non utilizziamo armi occidentali per colpire il territorio russo in modo da non mettere il campo occidentale in una posizione scomoda", ha detto Budanov. "Gli attacchi condotti sul territorio della Russia vengono compiuti con armi ucraine. Ma evidentemente, l'essenziale di questi incidenti sono dovuti a violazioni russe delle procedure di sicurezza", ha aggiunto il responsabile del Gur in merito al fatto che Kiev non conferma mai le operazioni condotte nel territorio nemico. (Frp)