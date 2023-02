Ucraina: minuto di silenzio a "Elegia per la pace" in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un minuto di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina è stato osservato dai presenti all’evento "Elegia per la pace", nell'Aula di Montecitorio, ad un anno dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. Al termine del minuto di raccoglimento si è levato un applauso. La cerimonia si è aperta con l'esecuzione dell'Inno nazionale italiano. Le musiche sono eseguite dal Quartetto d'archi della European union youth orchestra (Euyo). Le letture sono di Giorgio Borghetti e Giuseppe Fiorello. (Rin)