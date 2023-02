Ucraina: Kishida preannuncia nuove sanzioni G7, “presto in visita in Ucraina”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha intenzione di proporre nuove sanzioni contro la Russia assieme agli altri Paesi del G7, e di recarsi “presto” in visita in Ucraina. Lo ha dichiarato lo stesso leader giapponese in conferenza stampa prima del vertice virtuale delle sette principali economie del mondo convocato in occasione del primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina. “Per fermare l’invasione è importante che il G7 confermi oggi che continueremo a mantenere e a rafforzare le sanzioni contro la Russia e il sostegno per l’Ucraina”, ha affermato Kishida senza aggiungere ulteriori dettagli. Il premier ha poi detto che il Giappone, che presiederà il vertice G7 di Hiroshima a maggio, inviterà tutti gli altri Paesi a sospendere gli aiuti militari a favore di Mosca. Kishida, che è l’unico leader del gruppo a non aver ancora visitato l’Ucraina, ha anche espresso la speranza di potersi recare presto a Kiev, precisando tuttavia che i contatti a questo proposito sono ancora in corso.(Git)