G20: incontro tra Giorgetti e ministra Finanze canadese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Giancarlo Giorgetti ha incontrato oggi, a Bangaluru, al termini dei lavori del G20, la ministra delle finanze del Canada Chrystia Freeland. Nel lungo e cordiale colloquio sono state poste le basi per futuri e più stretti rapporti tra i due Paesi con una particolare attenzione allo sviluppo delle aziende italiane che operano in Canada. “Siamo aperti e favorevoli - ha detto Giorgetti - alle opportunità che il Canada può offrire”. I due ministri hanno poi discusso della situazione in Ucraina e delle conseguenze del conflitto sui paesi. (Rin)