Israele-Italia: fonti "Nova", premier Netanyahu potrebbe giungere a Roma il 9 marzo (2)

- L’energia potrebbe esser uno dei temi della visita di Netanyahu a Roma, considerando il tentativo dell’Europa di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento e le ipotesi, nel medio termine, di avvalersi del gas naturale israeliano – tramite gli impianti di liquefazione in Egitto o tramite il progetto del gasdotto Eastmed – per supplire parzialmente alla domanda. La guerra in Ucraina e le ripercussioni sulla sicurezza alimentare globale saranno tra gli altri temi dei colloqui, oltre al tema dell’antisemitismo. A tal proposito, nel gennaio 2020 il Consiglio dei ministri italiano ha adottato ufficialmente la definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra). (segue) (Res)