Israele-Italia: fonti "Nova", premier Netanyahu potrebbe giungere a Roma il 9 marzo (3)

- Nei primi undici mesi del 2022, le esportazioni dell’Italia verso Israele hanno registrato un valore di 3,20 miliardi di euro (+ 15,7 per cento rispetto al periodo di riferimento del 2021), mentre le importazioni di prodotti israeliani hanno raggiunto 1,18 miliardi di euro (esclusi i diamanti), segnando un incremento del 42,2 per cento rispetto al 2021, con un saldo a favore dell’Italia di 2,02 miliardi nella bilancia commerciale, secondo i dati dell’Ufficio centrale di statistica di Israele. Secondo le statistiche relative al 2022 dell’Osservatorio economico della Farnesina, l’Italia è il 14esimo mercato di destinazione dell’export di Israele, con una quota di mercato del 2,1 per cento, e il quinto fornitore di Israele (quota di mercato del 3,4 per cento). Relativamente al periodo gennaio-novembre 2022, Israele è il 36esimo mercato di destinazione dell’export dell’Italia (quota di mercato dello 0,6 per cento), mentre Israele è il 56esimo fornitore dell’Italia (quota di mercato 0,2 per cento). (Res)