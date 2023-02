Libano: comandante in capo dell’esercito incontra delegazione Congresso Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante in capo dell’esercito del Libano, il generale Joseph Aoun, ha ricevuto nel suo ufficio a Yarzeh, alla periferia meridionale di Beirut, una delegazione del Congresso degli Stati Uniti, composta da esponenti democratici e repubblicani. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Al centro delle discussioni, cui ha presenziato l’ambasciatrice statunitense, Dorothy Shea, l’organizzazione dell’esercito libanese e le minacce che questo è tenuto ad affrontare nel contesto attuale. “Il sostegno Usa”, ha dichiarato il generale Aoun, “ha un ruolo fondamentale per consentire all’esercito libanese di continuare a portare a termine le sue missioni con successo e di alleviare le difficoltà in cui si trovano i soldati a causa della crisi economica”. Da parte sua, la delegazione statunitense ha espresso apprezzamento per “la professionalità dell’esercito libanese e il suo buon uso dell’aiuto americano, che rafforza la sua preparazione operativa, la sua coesione e la sua capacità di mantenere la sicurezza e la stabilità del Libano, malgrado le circostanze difficili”. Per questo motivo, è necessario “portare avanti la cooperazione con le istituzioni militari del Paese, continuando a fornire loro aiuti per superare la fase attuale”. (segue) (Lib)