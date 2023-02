Libano: comandante in capo dell’esercito incontra delegazione Congresso Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso ottobre, gli Usa hanno annunciato un piano di aiuti da 67 milioni di dollari all’esercito di Beirut, mentre, a settembre 2021, il presidente statunitense Joe Biden ha firmato un memorandum presidenziale che autorizzava il segretario di Stato Antony Blinken a concedere 47 milioni di dollari di aiuti militari. Di recente, le potenze mondiali hanno intensificato il sostegno militare e logistico alle forze armate libanesi, soprattutto per salvaguardare la sovranità del Paese e per scongiurare l’eventualità di un collasso di quello che è l’ultimo baluardo sicuro delle istituzioni di Beirut. La crisi economica, infatti, ha prosciugato le casse dello Stato, erodendo anche i salari dei soldati. Attualmente, in Libano, lo stipendio medio di un militare è di poco inferiore ai 100 dollari al mese, mentre prima della crisi arrivava a 800 dollari. L’esercito di Beirut, tuttavia, riceve regolarmente aiuto da paesi come gli Stati Uniti, l’Italia, la Turchia e il Qatar. Dal 2005, Washington ha investito più di due miliardi di dollari, nel quadro di un solido partenariato stabilito con le forze armate libanesi. (Lib)