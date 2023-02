Siccità: Carfagna (Azione), governo in ritardo, che fine ha fatto Cis Acqua?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo si accorge adesso, in grave ritardo, che c'è un allarme siccità. I ministri Musumeci e Pichetto Fratin parlano di razionamento dell'acqua, il ministro Lollobrigida dice che l'emergenza si poteva evitare. E allora torno a chiedere: che fine ha fatto il Cis 'Acqua bene comune' che avevo avviato come ministro per il Sud del governo Draghi?". Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Si tratta di un piano di investimenti da oltre un miliardo di euro, rivolto a tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di prevenire le crisi idriche attraverso interventi mirati sull'intero ciclo delle acque, per arrivare a una gestione moderna, basata su efficienza, economicità e sostenibilità ambientale. Una priorità, ad esempio, è porre rimedio al cronico problema degli acquedotti colabrodo, a causa dei quali in alcune aree del Paese si perde oltre la metà dell'acqua immessa, su cui eravamo già intervenuti stanziando risorse del programma europeo React-Eu. Ma il Cis prevedeva ampi campi d'intervento: potabilizzazione, depurazione, trasporto e distribuzione, accumulo, riutilizzo. Sappiamo che è pervenuto un elevato numero di proposte progettuali, per la selezione delle quali avevamo indicato la scadenza di dicembre, in modo da consentire l'avvio dei lavori ad aprile 2023. Ad oggi di questa tabella di marcia si sono perse le tracce, non sappiamo cosa intenda fare il governo e in quali tempi. Quel che è certo - conclude Carfagna - è che già è tardi e che sarebbe davvero incomprensibile disperdere il lavoro fatto, visto l'assoluto rilievo di questo Cis per i cittadini, le imprese, l'agricoltura, la salute dei territori". (Rin)