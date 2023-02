Covid: Colosimo (Fd'I), Corte conti mette parola definitiva su scandalo mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore regionale presso la Corte dei conti, Pio Silvestri "mette una parola definitiva sulla vicenda dello scandalo delle mascherine acquistate dalla giunta Zingaretti". Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. "Una vicenda dai contorni oscuri, che rappresenta una delle pagine più buie della nostra regione - aggiunge -. Un danno sì quantificabile dal punto di vista economico nella cifra monstre di 11 milioni e 776 mila euro, ma ancora oggi incalcolabile dal punto di vista sociale, morale ed etico. Una danno che è una ferita aperta sulla pelle dei cittadini. Hanno cercato in tutti i modi di infangare questa battaglia orgogliosamente condotta da Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, nonostante una maggioranza di centrosinistra compatta e pronta a tutto pur di difendere l'operato del ticket Zingaretti-Leodori. Oggi, la Corte - conclude Colosimo - sancisce quello che è la realtà, lontana anni luce dalla macchinazione propagandistica portata avanti in quei giorni da autorevoli esponenti della sinistra. La tardiva denuncia fa il paio con le tardive ammissioni: restano solo l'amarezza del danno e la soddisfazione di aver cacciato i mercanti dal tempio delle istituzioni". (Com)