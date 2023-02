Ucraina: Municipio Roma I, a piazza Cavour installazione per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata questa mattina a piazza Cavour, esattamente un anno dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, l'installazione "L'incontro. Simbolo di Pace" realizzata dallo scultore veneziano Gianfranco Meggiato. Presenti al taglio del nastro la presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi, l'assessora municipale alla Cultura, Giulia Silvia Ghia, l'artista e alcuni rappresentanti dell'ambasciata ucraina in Italia: Oleksandr Kapustin e Hanna Halcenko. L'opera di Meggiato è stata collocata al centro dei giardini della piazza, di fronte al Palazzo di Giustizia. La sua installazione è una rappresentazione artistica di una fortificazione militare realizzata con gli stessi sacchi di juta con i quali si proteggono i soldati nelle trincee e sui quali l'artista ha impresso riflessioni e pensieri di pace di alcuni dei personaggi più importanti del Novecento. (segue) (Com)