Ucraina: Municipio Roma I, a piazza Cavour installazione per la pace (2)

- Al centro una scultura sinuosa in lega di alluminio, una Musa silente, rappresenta l'incontro e vuole simboleggiare l'importanza del ricongiungimento tra i popoli e la conquista della libertà. L'opera vuole essere un simbolo di pace ma vuole anche rappresentare, con i sacchi di juta destinati al disfacimento, la caducità della natura umana. "Quest'opera - commenta Bonaccorsi- ha per noi un significato profondo e fondamentale per un anniversario che mai avremmo voluto celebrare. Noi siamo accanto al popolo ucraino e pensiamo che la cultura sia un importante leva per riannodare il dialogo tra popoli e quindi per costruire la pace. Dal centro di Roma lanciamo un messaggio per il popolo ucraino: vi siamo vicini e ci auguriamo si possa arrivare presto alla pace. Siamo molto contenti, inoltre, che questo messaggio sia stato affidato ad un grande artista contemporaneo, con il quale siamo onorati di collaborare". (segue) (Com)