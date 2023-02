Ucraina: Municipio Roma I, a piazza Cavour installazione per la pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esattamente un anno fa iniziava la guerra in Ucraina - aggiunge l'assessora Ghia- quello che vorremmo è che questa opera possa far riflettere su tutte le guerre. Questa installazione vuole ispirare un pensiero sulla diversità, affinché la diversità diventi normalità. L'opera di Meggiato vuole rappresentare un abbraccio collettivo e il significato profondo della sua installazione è che bisogna superare le proprie trincee interiori e le proprie solitudini per ritrovarsi in un grande abbraccio corale. Questa installazione è importante anche per il centro storico di Roma, che ha la necessità di ritrovare la sua contemporaneità. E per questo motivo il Municipio I vuole muoversi nella direzione di portare l'arte contemporanea, nelle vie, nelle piazze, per farla diventare davvero pop collegandola con l'attualità, con quelle tematiche con cui tutti noi, nel bene e nel male, ci troviamo a dover fare i conti quotidianamente". L'installazione è stata promossa dalla Bam di Giulia Abate e Maria Isabella Barone, al loro secondo progetto di arte pubblica dopo The Lobster Empire di Philip Colbert, ospitato a via Veneto, con il patrocinio del Municipio Roma I. (Com)