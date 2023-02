Russia: Rosatom, sanzioni contro nucleare mettono a rischio sicurezza internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Le sanzioni del Regno Unito contro i vertici di Rosatom, così come un certo numero di società dell'industria nucleare russa, mettono a rischio la sicurezza internazionale. Lo ha affermato l'ufficio stampa di Rosatom in una nota. "Le sanzioni del Regno Unito contro la leadership di Rosatom, così come un certo numero di società statali russi, non contribuiscono alla cooperazione produttiva nella sfera nucleare, ma mettono in pericolo la sicurezza nucleare internazionale", si legge nel comunicato. La società russa ha anche affermato di aver preso tutte le misure per evitare che le sanzioni del Regno Unito influenzino la propria attività. "Fino ad ora, anche in anni di completa assenza di comprensione politica, l'industria nucleare, tenendo conto del suo lungo ciclo produttivo e degli approcci speciali nel campo della sicurezza nucleare, è rimasta al di fuori della situazione politica", ha sottolineato Rosatom. (segue) (Rum)