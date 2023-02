Ucraina: Borrell, intera nazione è scena del crimine, garantire responsabilità russa è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intera ucraina è una scena del crimine, garantire al responsabilità della Russia in questo senso è fondamentale. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un suo intervento video al Consiglio permanente dell'Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa). Lo si apprende da un messaggio Twitter del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas). "La Russia sta negando all'Ucraina il diritto di esistere come Paese democratico sovrano. Si tratta di una grave violazione del diritto internazionale e di una palese violazione del diritto internazionale", si legge nel tweet. "L'intera Ucraina è attualmente una scena del crimine, quindi garantire la responsabilità della Russia per i crimini commessi è una priorità. In questo senso, l'Osce svolge un ruolo cruciale. È uno dei custodi degli atti e dei valori fondamentali che regolano la sicurezza in Europa", ha aggiunto Borrell. (Beb)