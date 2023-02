Ucraina: Usa, Tesoro annuncia nuovo round di sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato un nuovo round di sanzioni nei confronti di 22 individui e 83 entità della Federazione Russa, attive in una serie di settori strategici, tra cui il comparto bancario, metallurgico e minerario. In una nota, il Tesoro ha spiegato che le nuove misure “isoleranno ulteriormente la Russia dall’economia internazionale, impedendo alle autorità di Mosca di ottenere capitali, materiali, componenti tecnologiche e qualsiasi altra forma di sostegno alla guerra in Ucraina”. Il provvedimento include anche sanzioni nei confronti di 30 individui residenti in Paesi terzi, che hanno aiutato la Russia ad aggirare le misure restrittive imposte dalla comunità internazionale. Inoltre, gli Stati Uniti hanno inserito nella lista di entità sottoposte a sanzioni una dozzina di banche e istituzioni finanziarie russe. “Le autorità Usa sono orgogliose di sostenere l’Ucraina durante l’invasione russa: nell’ultimo anno, insieme ad una coalizione di partner internazionali, siamo riusciti a danneggiare gravemente il complesso militare-industriale russo, con impatti rilevanti nel breve e nel lungo periodo”, ha commentato la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen. (segue) (Was)