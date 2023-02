Ucraina: Usa, Tesoro annuncia nuovo round di sanzioni alla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il provvedimento ha colpito le banche Credit Bank of Moscow, Lanta Bank, Metallurgical Investment Bank, Mts Bank, Novosibirsk Social Commercial Bank, Bank Saint-Petersburg, Primorye Bank, Sdm Bank, Ural Bank for Reconstruction and Development, Bank Uralsib, e Bank Zenit. Le sanzioni hanno colpito anche Confideri, una società russa di servizi finanziari, e i suoi fondatori: Olga Raykes e Marat Savelov, proprietari anche dell’impresa Vend Ore. Nella lista sono include anche le società Veles Capital (insieme ai fondatori Dmitrj Bugayenko e Aleksei Gnedovskii), Veles Aktiv, Veles Management, Veles Trust, Veles International Limited, Hadlerco Limited. Tra le persone colpite anche il vicepresidente di Rosbank, Ulan Ilishkin, Alina Nazarova, Evgeniya Tyurikova, e l’imprenditore italo-svizzero Walter Moretti. (Was)