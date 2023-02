Sardegna: diga di Cumbidanovu, approvato adeguamento dei costi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Occorre accelerare – spiega l’assessore Saiu – abbiamo approvato il progetto con nuovi costi, in particolare con un adeguamento del costo del cemento e dei costi generali. Attendiamo il via libera formale del ministero delle Infrastrutture, con cui abbiamo un confronto costante, cosi che tutti i passaggi amministrativi siano completi e il consorzio possa inviare il bando alla gazzetta europea per la pubblicazione. Contiamo che questo possa avvenire entro la prossima settimana. Inoltre, abbiamo chiesto al Consorzio di bonifica che i tempi per la chiusura della gara siano fissati in quarantacinque giorni, diversamente dai due mesi e mezzo previsti inizialmente, quindi con ulteriore compressione dei tempi”, conclude l’assessore Saiu. (Rsc)