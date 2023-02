Milano: Forte (Fd'I), la città attira povertà e respinge ceto medio, modello non funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da quanto emerge oggi dalle dichiarazioni del Sindaco Sala, è chiaro quel che in Consiglio comunale già da qualche anno si va paventando: la città attira la povertà e respinge le giovani coppie, le giovani famiglie e in generale quello che una volta era il ceto medio". Lo afferma in una nota il consigliere comunale Matteo Forte, di Fratelli d'Italia. "Se i numeri del piano antifreddo sono numeri importanti e che in parte inorgogliscono la città, non si può non notare che la corsa ad aumentare ogni anno spesa e posti letto da destinare ai senza tetto ha prodotto un circolo vizioso: più poveri vengono a Milano anche da fuori città, perché questa offre più posti, più coperte e più pasti caldi per l'emergenza e basta. Se si accosta il dato - prosegue Forte - con i tremila residenti in meno che Milano registra dal 2019, bisogna concludere che la nostra città attrae, ma non per la possibilità di crescita e ricchezza da offrire a chiunque. I residenti scappano, anche perché con l'aumento del quasi 40 per cento dei prezzi di mercato in cinque anni, è pressoché impossibile comprare una casa e avviare un progetto di vita familiare. Eppure i poveri e poverissimi arrivano (quest'anno Sala registra 800 persone in più), ma non per la possibilità di intraprendere un reale percorso di accompagnamento all'autonomia". "Dodici anni di giunte di sinistra hanno prodotto una città sempre più esclusiva e dalle opportunità per pochi fortunati. Evidentemente è proprio il modello che non funziona", Conclude Forte. (Com)