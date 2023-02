© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi dati sull’inflazione negli Stati Uniti dimostrano che “stiamo facendo progressi, ma abbiamo ancora del lavoro da fare”. Lo ha detto in una nota il presidente Usa, Joe Biden. “Come ho già detto altre volte, dobbiamo affrontare numerose sfide a livello globale, ma partiamo da una posizione di forza: e non permetterò ai repubblicani al Congresso di cancellare questi risultati”, ha detto. (Was)