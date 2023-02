Brasile: inondazioni a San Paolo, bilancio sale a 54 morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale stima che complessivamente gli stanziamenti in favore delle aree colpite dall'alluvione raggiungeranno i 120 milioni di real (22 milioni di euro). "Abbiamo già stimato quello che è già stato speso finora: circa 60 milioni di real (11 milioni di euro), per spese con personale e operazioni dell'Esercito, della Marina, della Protezione civile, trasferimenti e altre azioni di vari ministeri", ha affermato il ministro dell'Integrazione e dello sviluppo regionale, Waldez Goes in una conferenza stampa. "Tra piani per aiuti umanitari, piani di risanamento e piani di ricostruzione, ci prepariamo a spendere altri 60 milioni di real (11 milioni di euro)", ha concluso Goes. (segue) (Brb)