Costanzo: Celli, ci lascia monumento del giornalismo e della televisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Costanzo "ci ha lasciati. Un monumento del giornalismo e della televisione italiana. Ci ha accompagnato, con il suo sguardo brillante e acuto, nelle più importanti vicende del nostro paese, raccontandone i protagonisti e i risvolti. Figlio di Roma, lo ricorderemo con affetto, come se non fosse mai andato via dai grandi schermi nelle nostre case". Così in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. (Com)