Nepal: elezione presidente della Repubblica, domani il termine per le candidature

- Scadrà domani, 25 febbraio, il termine per la presentazione delle candidature alla presidenza della Repubblica del Nepal, in vista delle elezioni in programma il 9 marzo. Il vicepresidente, invece, sarà eletto successivamente, il 17 marzo, e le candidature potranno essere presentate entro l’11 marzo. Alla vigilia della scadenza i partiti non hanno ancora individuato un candidato su cui far convergere un ampio consenso e stanno proseguendo le consultazioni. Le forze politiche più influenti sono il Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc) del primo ministro Pushpa Kamal Dahal e il Partito comunista marxista-leninista unificato (Cpn-Uml) di Khadga Prasad Sharma Oli, suo alleato. Il principale partito di opposizione è il Congresso nepalese (Nc), presieduto da Sher Bahadur Deuba. Un’altra formazione di opposizione, il Partito socialista democratico (Lsp), che rappresenta la comunità madhese, ha proposto il nome del suo presidente Mahantha Thakur. (segue) (Inn)