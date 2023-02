Lavoro: Ficco-Materazzi (Uilm-Uil), speriamo Governo riesca a scongiurare la liquidazione di Qf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’invito del ministero delle Imprese e del Made in Italy "a ritirare la procedura di liquidazione di Qf purtroppo non è stato accolto e questo in concreto mette a repentaglio ogni possibile percorso di reindustrializzazione del sito ex Gkn di Firenze”. Lo dichiarano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto, e Davide Materazzi, segretario della Uil Toscana con delega all’industria. “La Regione Toscana - spiegano Ficco e Materazzi - ha detto che sta verificando gli interessamenti pervenuti per il sito fiorentino di Qf, ex Gkn, mentre il ministero del Lavoro ha detto che è in corso la istruttoria sulla domanda di cassa integrazione presentata dalla Azienda. Il Mimit ha invitato a ritirare la procedura di liquidazione della Qf, ma purtroppo tale sua richiesta fino ad ora è stata respinta. Tutto ciò aggrava evidentemente la già drammatica situazione in cui versano i lavoratori della Qf di Firenze”. “Come sindacato - concludono Ficco e Materazzi - siamo estremamente preoccupati e stiamo percorrendo anche le vie legali per tutelare i lavoratori, da ottobre privi di qualsiasi reddito. Speriamo che il Governo, interloquendo con la proprietà, entro il prossimo incontro del 1 marzo riesca a scongiurare la liquidazione della società e a riavviare un percorso di reindustrializzazione”. (Rin)