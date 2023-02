© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, esponente del Pd sarà la capolista per Elly Schlein all'assemblea nazionale del Partito democratico. "Ho accettato la candidatura come capolista per l'assemblea nazionale del Pd per Elly Schlein - scrive Celli su Facebook -. Insieme a me tanti amici perchè siamo convinti che oggi, più che mai, serva mettere in moto un processo di vero rinnovamento". (Rer)