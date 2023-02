Brasile: inflazione febbraio al +0,76 su mese e +5,63 su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto dei nove segmenti di prodotti oggetto di analisi hanno presentato un aumento dei prezzi rispetto al mese precedente. In particolare il risultato complessivo è stato favorito dall'aumento dei prezzi di articoli scolastici (6,41 per cento), prodotti del gruppo comunicazione (0,78), articoli per la casa (0,71 per cento), spese personali (0,63), prodotti del gruppo "casa" (0,63), beni destinati a salute e cure per la persona (0,55), alimentari (0,39), trasporti (0,08). Di contro ha registrato deflazione il settore abbigliamento (-0,05 per cento). (segue) (Brb)