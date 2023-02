Brasile: inflazione febbraio al +0,76 su mese e +5,63 su anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2022 è del 3,25 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. Tuttavia sono diversi gli osservatori che certificano uno sforamento. La corsa dell'inflazione, costante sin dalla fine del 2020, ha guadagnato ulteriore vigore nel 2021 e, successivamente, nel 2022 a seguito della guerra in Ucraina. L'inflazione misurata con l'Ipca-15 è tornata a crescere a ottobre, novembre e dicembre 2022 dopo tre mesi consecutivi di deflazione iniziando l'anno in ulteriore crescita. Per cercare di contenere la crescita dei prezzi la Bc ha progressivamente elevato il tasso di interesse di riferimento dell'economia (Selic) fino all'attuale 13,75 per cento, confermato nell'ultima assemblea della Bc, il 2 febbraio. (Brb)