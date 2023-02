© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cumulo di 365 libri bianchi e "insanguinati", uno per ogni giorno di guerra in Ucraina. È l’istallazione “365 Days of War” inaugurata oggi alla Biblioteca Sormani di Milano. Un'opera d'arte tragicamente "non finita", visto che per ogni giorno di guerra, verrà aggiunto un libro. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)