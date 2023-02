Roma: inaugurata a San Lorenzo la prima microforesta con l'assessore all'Urbanistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato questa mattina al Parco dei Caduti di San Lorenzola microforesta, una piccola oasi verde di 150 metri quadrati in cui cresceranno 150 piante, donate dal progetto Ossigeno parco dei Monti Aurunci della Regione Lazio, in grado di rinfrescare l'aria, filtrare le polveri sottili e aumentare la biodiversità. "Un intervento importante e in perfetta coerenza con la città dei 15 minuti che l'amministrazione di Roma Capitale sta promuovendo per portare ai cittadini non soltanto i servizi e le funzioni necessarie alla vita quotidiana ma anche qualità della vita, salute e benessere", ha affermato l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia. (segue) (Com)