Roma: inaugurata a San Lorenzo la prima microforesta con l'assessore all'Urbanistica (2)

- La microforesta di San Lorenzo sarà in grado di refrigerare l'aria circostante di uno o due gradi centigradi nei mesi estivi, stoccare Co2 (stima: otto kg per il primo anno, 233 chili l'anno a partire dal quinto) filtrare le polveri sottili, accrescere la biodiversità, migliorare l'assorbimento di acqua e la qualità del suolo. Inoltre sarà un laboratorio scientifico e culturale, con l'intento di formare i giovani e giovanissimi al rispetto per l'ambiente, la convivenza e la condivisione di un luogo in comune. La realizzazione del progetto è stata infatti preceduta da azioni specifiche di sensibilizzazione, formazione ed educazione svolte dall'università La Sapienza, nell'ambito della Terza Missione, insieme all'istituto comprensivo Tiburtina Antica 25. (segue) (Com)