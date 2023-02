Roma: inaugurata a San Lorenzo la prima microforesta con l'assessore all'Urbanistica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto questo è fortemente connesso alle azioni che stiamo mettendo in campo per cambiare il modello di sviluppo urbano della nostra città in termini di lotta al cambiamento climatico, drenaggi urbani, riforestazione e abbattimento delle isole di calore - ha aggiunto Veloccia -. La festa di oggi arriva dopo un percorso di sensibilizzazione e formazione durato oltre un anno che ha coinvolto i bambini e i ragazzi delle scuole adiacenti e la comunità locale. Un lavoro svolto in sinergia con il territorio per costruire una nuova consapevolezza ambientale e della cura dei beni pubblici: è questo il modello con cui vogliamo realizzare la città dei 15 minuti". (Com)