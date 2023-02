Costanzo: Gasparri (FI), addolorato per scomparsa protagonista assoluto di Tv e comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Sono molto addolorato dalla scomparsa di Maurizio Costanzo. Inutile dire che è stato un protagonista assoluto nella storia della televisione e della comunicazione, perché questo è evidente e ce ne è una consapevolezza diffusa. È stato un innovatore. È stato il creatore di nuove formule televisive. Ma è stato anche un poliedrico protagonista in tanti ambiti della cultura, della radio, della formazione professionale. Ha dato consigli e pareri a tanti. Ha sempre saputo gestire, con saggezza ed esperienza, i rapporti umani. Ricordo, in vari passaggi della mia vita politica, di aver fruito, come tanti, di sue osservazioni, di sue valutazioni che sono sempre state preziose. Ricordo le trasmissioni 'Contro tutti' che ho vissuto con lui al teatro Parioli ed anche una presenza di pochi mesi fa, con mia figlia accanto, sul suo palcoscenico. Maurizio Costanzo ha avuto un consiglio e una parola per chiunque ed ha sempre saputo coniugare, con rara maestria, le sue opinioni personali con il ruolo professionale che ha svolto con impareggiabile competenza. Un personaggio e un protagonista a tutto tondo. Anche un uomo coraggioso che rischiò la vita per contrastare a viso aperto la criminalità organizzata. Non tutti lasciano una traccia nella vita di una nazione. Maurizio Costanzo l'ha lasciata e sarà ricordato per sempre come un assoluto protagonista. Come del resto il suo impegno incessante merita che avvenga". Lo afferma il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI).(Rin)