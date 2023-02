Speciale energia: Ad di Bonatti a "Nova", "internazionalizzazione è la chiave del nostro successo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bonatti non ha mai abbandonato la Libia, dove anzi ha triplicato i contratti e resta alla finestra per cogliere eventuali nuove opportunità derivanti dagli accordi per il gas firmati dalla National Oil Corporation (Noc) ed Eni. "Noi ci siamo sempre stati, anche durante la guerra. Se non fossimo rimasti con il nostro personale che ha svariate nazionalità – libici, italiani e altri a seconda delle competenze – con ogni probabilità l'operatività degli impianti libici avrebbe vissuto delle difficoltà importanti. Bonatti, così come la maggior parte delle aziende italiane, riconosce nell’integrazione con il paese in cui va ad operare un valore fondamentale. In molti paesi Bonatti è divenuta parte del tessuto locale a partire dalle risorse umane. La nostra azienda ha deciso di rimanere il Libia nonostante sia stato necessario un impegno importante, purtroppo con risvolti anche molto dolorosi", afferma l'amministratore delegato, in riferimento alla drammatica vicenda dei quattro tecnici italiani rapiti nel 2016. (Res)