Speciale energia: Pichetto, da governo attenzione particolare a sviluppo fonti rinnovabili

- L'azione del Governo "si caratterizza sin dal suo insediamento per un’attenzione particolare al perseguimento dello sviluppo delle fonti rinnovabili, al fine di raggiungere una auspicata indipendenza e sicurezza energetica, nonché garantire le migliori condizioni economiche per le famiglie e le imprese". Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo a un'interrogazione in Aula al Senato sulla semplificazione degli iter autorizzativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. (Rin)