Speciale energia: ministero Ambiente avvia iter con Ue su proposta decreto comunità energetiche

- Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha avviato l’iter con l’Unione europea sulla proposta di decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili: le comunità energetiche. La proposta di decreto dovrà ora attendere il via libera della Commissione Ue necessario per l’entrata in vigore. “Con questo provvedimento – spiega il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin – diamo all’Italia una nuova energia tutta rinnovabile. Il testo, rafforzato e arricchito dalla consultazione pubblica, è uno strumento coerente con il doppio obiettivo di questo governo: la decarbonizzazione entro il 2030 e l’autonomia energetica. La ricchezza dell’Italia sono le sue comunità. Il decreto le pone al centro di una strategia volta a produrre e consumare energia da fonti pulite risparmiando sui costi delle bollette. Se sapremo svilupparle come sistema Paese - conclude il ministro - le comunità energetiche si riveleranno un’enorme fonte di sviluppo economico sostenibile e di coesione sociale”.RinSpeciale energia: Pichetto, pronta proposta di decreto su comunità energeticheRomaLa proposta di decreto "che disciplina gli incentivi riconosciuti alle comunità energetiche, o meglio, a tutte le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, è pronta e la sua entrata in vigore è subordinata unicamente all’approvazione della Commissione europea con cui sono state avviate le dovute interlocuzioni". Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo a un'interrogazione in Aula al Senato sull'attuazione della normativa che favorisce la creazione di comunità energetiche. In tre mesi "è stata avviata, conclusa ed analizzata una consultazione pubblica dall’ampia partecipazione, di cui si è tenuto debitamente conto nel testo finale, ed è stato predisposto un decreto che contempla al suo interno anche l’attuazione della misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza", ha spiegato. (Rin)