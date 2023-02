Pa: De Santis (CR), assessore Roma cela nulla cosmico su assunzioni Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'assessore al Personale di Roma, Andrea Catarci, "farebbe bene a leggere un po' di numeri relativi alle assunzioni avvenute durante la giunta Raggi: parliamo di 1.500 agenti di polizia locale, 1.600 precarie della scuola e quasi 3.000 amministrativi. Oltre 6.000 nuove risorse che hanno dato nuovo slancio ad alcuni comparti particolarmente scoperti e che avevano segnato un nuovo corso volto a valorizzare il merito e le capacità all'interno della macchina amministrativa capitolina". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. "L'assessore, con ogni probabilità - aggiunge De Santis -, nasconde un disperato tentativo di celare il nulla cosmico prodotto sul tema assunzioni. Del resto, e Catarci lo sa bene, le poche unità finora reclutate sotto la nuova gestione derivano da concorsi indetti dalla giunta Raggi. Confidiamo che il titolare delle deleghe al Personale la smetta di lanciarsi in paragoni con la precedente amministrazione. peraltro a lui sfavorevoli, dati alla mano, e inizi ad assumersi le proprie responsabilità nell'interesse dei cittadini romani". (Com)