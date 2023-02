Ucraina: Pil registra calo record del 30,4 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime preliminari, nel 2022 il Prodotto interno lordo (Pil) dell'Ucraina ha registrato un calo del 30,4 per cento, un livello record nella storia del Paese. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Rbk Ucraina", riportando i dati del ministero dell'Economia ucraino. Il ribasso più si è osservato nei settori come costruzione edilizia (-67,6 per cento), trasporti e servizi postali (-41,2 per cento), industria (-36,8 per cento), vendita al dettaglio e riparazione di veicoli (-32,2 per cento), agricoltura e pesca (-28,2 per cento). (Kiu)