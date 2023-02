Serbia-Kosovo: premier Brnabic, non è vero che paghiamo ex inviato Usa Grenell per fare pressioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Belgrado non paga l'ex inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo bilaterale con il Kosovo, Richard Grenell, affinché "faccia lobbying" a favore della Serbia. Lo ha affermato la premier serba Ana Brnabic, che ha definito tale indiscrezione come "una bugia". Secondo quanto riporta la stampa locale, Brnabic ha aggiunto che chi sostiene questa tesi ha come unico obiettivo "rovesciare il presidente Aleksandar Vucic". "In qualità di alto funzionario Usa, Grenell ha mostrato sì comprensione per le posizioni della Serbia e dei serbi in Kosovo, senza però rinunciare alla politica ufficiale statunitense di sostenere l'indipendenza del Kosovo", ha detto Brnabic. Il presidente serbo Vucic ha insignito di un'onorificenza l'ex inviato Usa in occasione della Festa nazionale del 15 febbraio. (Seb)