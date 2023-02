Agroalimentare: Confagricoltura su riso, da "Fiera in campo" la richiesta di una programmazione per risolvere le emergenze e progettare il futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono anche moltiplicate le minacce al nostro riso. Sono cresciute di oltre il 120 per cento le importazioni dall'Asia e l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) ha proposto di aumentare i limiti ammessi di Triciclazolo, assolutamente vietato in Italia. "Occorre impegnarsi - ha rimarcato Giansanti – per rimuovere questi ostacoli restituendo alla nostra risicoltura l'attenzione che merita. Penso ad un piano d'azione su più fronti per far fronte alle emergenze, guardando al futuro. La reciprocità nelle regole di coltivazione con i Paesi di origine del riso importato deve essere rispettata per evitare ogni concorrenza sleale". Così come è indispensabile - ad avviso di Confagricoltura - che la clausola di salvaguardia sia resa automatica in presenza di forti aumenti delle importazioni. Con la Pac, da quest'anno, pur in un quadro complessivo preoccupante, per il riso ci sono almeno due novità: l'aumento del pagamento accoppiato e l'intervento specifico di sviluppo rurale per gli impegni specifici nelle risaie. Toccherà far fruttare al meglio anche le risorse messe a disposizione dal PNRR per gli investimenti aziendali e in filiera, per l'irrigazione e l'ammodernamento tecnologico delle imprese a favore di un settore moderno e progredito che guarda al futuro. (Com)