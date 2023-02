Bulgaria: Dombrovskis, Sofia “non vacilli nel percorso d’adesione all’Eurozona”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aderire all’Eurozona significa “approfondire l’integrazione con l’Unione europea e l’intero mondo democratico: pertanto, è fondamentale che la Bulgaria non vacilli su questo percorso”. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nell’ambito del suo secondo giorno di visita in Bulgaria, dove ha partecipato oggi alla conferenza “Bulgaria verso l’euro” tenuta nella capitale Sofia. “La moneta europea è un simbolo della forza, dell’unità e della solidarietà dell’Unione, in un momento in cui questi valori risultano minacciati”, ha detto Dombrovskis citato da un comunicato della Commissione europea, ricordando che l’adozione della valuta consentirà alla Bulgaria di partecipare ai processi decisionali e produrrà evidenti vantaggi sia per le sue imprese che per la sua crescita economica.(Res)