Quirinale: Mattarella consegna gli attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica”

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato questa mattina al Quirinale gli Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” conferiti nell'anno 2022 a ragazze e ragazzi che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti giovani meritevoli presenti nel nostro Paese. I premiati - si legge in una nota del Quirinale - si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.Accanto agli Attestati d’onore, il presidente Mattarella ha riconosciuto il merito di alcune iniziative collettive assegnando loro delle targhe. La cerimonia, presentata dall'autrice e conduttrice Angela Rafanelli, è stata aperta dall'intervento del presidente Mattarella. Erano presenti il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, il ministro della Salute, Orazio Schillaci e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Ecco le motivazioni attestati d’onore. Mario Amatuzio, 21/11/2005, residente a Bojano (CB) - Per l’azione di volontariato svolta in particolar modo in favore di persone anziane durante la fase più acuta della pandemia, e per l’impegno con cui a scuola contribuisce all’inclusione e contrasta il bullismo; Viola Bandinu, 5/2/2006, residente a Olbia (SS) - Per il maturo impegno con cui partecipa come volontaria a progetti e attività di doposcuola per i ragazzi più giovani. La sua capacità di ascolto e di accoglienza dei più vulnerabili le ha permesso anche di diventare un esempio per altri volontari; Alexander Bani, 31/5/2012, residente a Città di Castello (PG) - Per la solidarietà e l’amicizia dimostrata nei confronti del piccolo Sasha, bambino ucraino scappato dal conflitto, ospite di una famiglia italiana per alcuni mesi; Aniello Capuano, 26/8/2004, residente a Siano (SA) - Per la tenacia con cui affronta la malattia che lo ha colpito da bambino, riuscendo a trarre forza per impegnarsi nella diffusione delle conoscenze sulla distrofia facio-scapolo-omerale e per sostenere la ricerca scientifica. Utilizzando le sue competenze informatiche, ha creato un canale youtube al riguardo; Alessandro Cuomo, 28/5/2004, residente a Roma - Per il senso civico mostrato nel dare pronto aiuto a una signora, vittima di un furto. Con coraggio ha rincorso i due ladri, ha contribuito ad assicurarne uno alla giustizia ed è riuscito a riconsegnare alla vittima il portafogli che le era stato sottratto. (segue) (Com)