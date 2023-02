Ucraina: Fratoianni (Avs), un anno di guerra e morte, insistiamo per pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un anno di guerra e di morte. Un tempo in cui abbiamo segnalato la necessità di un approccio diverso rispetto a quello delle armi. Con un ruolo diverso dell'Europa, che invece sin dal primo momento ha rinunciato ad averne uno. E dopo un anno siamo davanti a una nuova e più terribile escalation: erano armi difensive, poi sono diventati mitragliatori, e poi carri armati. Oggi si discute di inviare aerei, mentre non si discute di iniziative diplomatiche". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Dove vogliamo arrivare? Quale dovrebbe essere il momento in cui le armi che continuiamo a inviare ci consentono di raggiungere un punto di equilibrio per cui possono iniziare i negoziati? Non si sa, nessuno risponde a questa domanda. So che la nostra è una posizione scomoda, ma siamo con coloro - conclude Fratoianni - che da un anno, dal primo giorno, continuano a chiedere pace. Che tacciano le armi". (Rin)