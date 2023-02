Sardegna: amministrative 2023, il 3 marzo il tavolo tecnico del Psi con altri partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Poco o nulla ormai rimane alla Sardegna su cui ricostruire il suo futuro. A ciò che le è stato sottratto, si è aggiunto quanto disperso negli anni dalla gestione irresponsabile dei suoi amministratori. Nulla ormai ci rimane da difendere se non la dignità e il futuro da costruire, insieme con coloro che, al di là della retorica, pensano a un futuro migliore per le prossime generazioni”. Con queste parole il segretario regionale del Partito Socialista Gianfranco Lecca, ha concluso, nei giorni scorsi, la seconda Conferenza Programmatica del PSI e aperto la campagna elettorale per le prossime amministrative del 2023 e le regionali del 2024. Il tavolo tecnico con i partiti dell’isola è fissato per il 3 marzo alle 10 alla Manifattura Tabacchi di Cagliari. (segue) (Rsc)