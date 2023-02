Sardegna: amministrative 2023, il 3 marzo il tavolo tecnico del Psi con altri partiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I diritti degli ultimi (devianze minorili e carcerati), quelli dei più fragili (malati, poveri e emarginati), la negazione della crisi ambientale, dei diritti individuali, della formazione scolastica e universitaria, il turismo, i trasporti, le nuove tecnologie e transizione digitale, sono solo alcuni degli argomenti. "Per la loro soluzione - concordano i socialisti - è necessario procedere quanto prima alla convocazione intorno allo stesso tavolo di tutte le forze politiche e i movimenti democratici e solidaristici che, appartenenti all’area della cultura politica del centro sinistra, intendono opporsi allo stato di degrado attuale e proporsi per far uscire la Sardegna dalle secche del disagio sociale e della povertà materiale, morale e civile in cui gli ultimi anni dell’attuale governo l’hanno irresponsabilmente cacciata". (segue) (Rsc)